Giochi Milano-Cortina, le stazioni appaltanti aderiscono all’accordo sulla sicurezza

Le stazioni appaltanti impegnate nella realizzazione delle opere per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno aderito all’accordo per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro. «La condivisione unanime è un segnale forte a tutela di tutti i lavoratori», ha detto il presidente della cabina di regia della Struttura per la prevenzione antimafia, Paolo Canaparo, al termine della riunione al Viminale con le stazioni appaltanti. L’accordo prevede l’adesione su base...

