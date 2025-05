Giorgetti: «Sulla difesa risorse ingenti ma l’offerta va guidata»

È tutt’altro che entusiasta, Giancarlo Giorgetti, all’idea di dover rimettere mano in un futuro non troppo lontano al programma di bilancio che fin qui è valso ai BTp un upgrade (S&P, l’11 aprile scorso) e due miglioramenti del rating (Moody’s il 23 maggio, Fitch a ottobre 2024) per dover far spazio alle nuove spese per il riarmo e la sicurezza. Ma ne è «oltremodo consapevole», come aveva spiegato ad aprile nel suo intervento alla Camera sull’ultimo Documento di finanza pubblica.

Per questa ragione...