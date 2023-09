Gli incarichi a dipendenti pubblici vanno retribuiti come lavoro straordinario anche senza stanziamenti di Federico Gavioli

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 25696/2023 Sezione Lavoro

La mancanza dell'impegno di spesa non vieta il compenso incentivante









In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante, in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25696 del 4...