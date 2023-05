Governo battuto sul bilancio - Meloni irritata, oggi nuovo voto di Barbara Fiammeri e Marco Rogari

Niente maggioranza sullo scostamento per il decreto lavoro, la premier: «Brutta figura, ma nessun segnale politico. Dl in Cdm il 1° maggio»









Quando alle 16.40 Fabio Rampelli proclama l’esito del voto sulla relazione che autorizza lo scostamento di bilancio da 3,4 miliardi con cui il 1° maggio Giorgia Meloni vuole finanziare un’ulteriore sforbiciata al “cuneo” il vicepresidente della Camera ci mette un po’ a capire cosa sta accadendo. Del resto, anche l’opposizione rimane in silenzio per circa un minuto prima di lasciarsi andare ad un applauso che certifica la sconfitta della maggioranza: 195 sono i voti a favore e 19 i contrari ma per...