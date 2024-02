Grandi opere, ancora un rinvio nella gara da 1,6 miliardi per il metrò Napoli-Afragola

Si accumulano i rinvii (e il rischio perdita finanziamenti) su una delle grandi opere più attese in Campania. A quasi un anno dal bando la maxi-gara da 1,6 miliardi per il progetto e la realizzazione delle linea metropolitana a guida autonoma Afragola-Napoli non è ancora conclusa, anche se dalla stazione appaltante garantiscono che i tempi ora sono maturi per il traguardo finale.

Il fatto è che dopo aver spedito le lettere di invito alle imprese candidate alla procedura ristretta l’Ente Autonomo Volturno...