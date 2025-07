Grandi opere e Pnrr sostengono i conti 2024 dei big delle costruzioni, zoppicano le Pmi

Il 2024 si dimostra un anno positivo per i big delle costruzioni che proseguono la crescita degli ultimi esercizi sulla falsariga di quanto evidenziato dalle maggiori società di ingegneria (ma purtroppo non di architettura) con le quali condividono l’impegno nei grandi progetti infrastrutturali sospinti dai finanziamenti del Pnrr (a fronte di un primo calo degli investimenti, meno 2,7% nel 2024, dovuto all’edilizia residenziale non più “drogata” dal superbonus).

Questo terzo articolo conclude le anticipazioni...