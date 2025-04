Gruppo Fs, 2024 anno record per gli investimenti: 17,5 miliardi (3,6 di Anas) Ricavi per 16 miliardi ma i conti chiudono in perdita: -208 milioni di euro. Rfi ha pubblicato 359 gare per 13,4 mld, Anas 54 per 32,8 mld. Donnarumma: «livello investimenti più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo»