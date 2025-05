Webuild: contratto da 1,1 miliardi per un ospedale in Australia

Webuild si rafforza in Australia con un nuovo progetto strategico nel settore ospedaliero. Il gruppo ha firmato un contratto da 1,8 miliardi di dollari australiani (1,1 miliardi di euro) di valore complessivo per la progettazione e la costruzione del Women and Babies Hospital di Perth, in Western Australia. Il progetto sarà realizzato interamente da Webuild.

Commissionato dal Western Australia Government, il progetto è destinato a sostituire il centenario King Edward Memorial Hospital e ad espandere...