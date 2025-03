I bonus edilizi restano alla società scissa se lo prevede l’accordo

Nelle scissioni, i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, acquisiti da terzi (anche tramite sconto in fattura), quindi, caricati nel cassetto fiscale della scissa, possono essere trasferiti alle beneficiarie o, in caso di scissione parziale, possono rimanere in capo alla scissa, secondo le volontà indicate nel progetto di scissione, in quanto sono autonomi elementi del patrimonio della scissa, ripartibili liberamente tra le varie società coinvolte nell’operazione straordinaria. Il chiarimento...

