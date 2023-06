I consiglieri comunali non hanno diritto di partecipare alle Conferenze dei Servizi di Manuela Sodini

La partecipazione è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare









Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi, in quanto la partecipazione è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; questa la sintesi che si trae dal parere del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il parere origina da un quesito posto da un sindaco in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge...