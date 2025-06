I danni causati al verde privato a causa dell’inerzia del Comune

La domanda del lettore: Il Comune trascura e/o omette la manutenzione del verde pubblico al punto che rampicanti infestanti, ricettacolo di nidificazione per insetti, vespe e api, risalgono il muro di confine e ricadono dal lato della mia proprietà. Ho ottenuto un primo parziale intervento nel 2021, ma poi il degrado è proseguito senza mai più alcuna successiva manutenzione, e io mi trovo a dover pagare un giardiniere per rimuovere e smaltire il verde infestante. Quale azione posso porre in essere...

