I dubbi su una legge pensata solo per Milano e il peso delle inchieste destinate a proseguire

Inutile illudersi: il Salva Milano non ci sarà più, o almeno non nella versione che prevedeva il disegno di legge presentato e approvato alla Camera a fine 2024 e poi incagliatosi al Senato, poche settimane dopo. Da inizio gennaio i dubbi sono cominciati a serpeggiare in una parte della maggioranza - un po’ nella Lega, un po’ in Fdi - e persino nell’opposizione. Emblematico il cambiamento nel Partito democratico, che solo a fine 2024 dichiarava, pur con qualche mal di pancia, di voler aiutare la ...

