I paletti della Corte dei conti sulla concessione gratuita di un immobile comunale allo studio medico

La concessione di un immobile di proprietà del Comune a uno studio medico associato in via gratuita o con un corrispettivo inferiore a quello di mercato deve sottostare a una rigorosa valutazione in termini di bilanciamento tra l’interesse volto a garantire un’economica, trasparente ed efficiente gestione del patrimonio pubblico e quello di assicurare la presenza di un presidio medico sul territorio. Lo afferma la sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la delibera n. 234/...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi