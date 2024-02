Il 2024 inizia con il crollo degli affitti brevi

In pochi mesi la domanda e così il fatturato garantiti dai due appartamenti che Michela B. gestisce a Milano per gli affitti brevi è crollato. «Affittavo con una occupazione oltre l’80-90% - dice -, adesso supero a malapena il 30 per cento». La zona è semi-centrale, meno interessata da una clientela turistica.

Michela non è la sola a rilevare un calo del giro d’affari per gli affitti brevi in città, che da un lato soffrono della pesante concorrenza che si è venuta a creare in questa corsa all’oro ...