Macchine da cantiere, nel primo trimestre 2024 frenata del 22%

Nei primi tre mesi del 2024 sono state immesse sul mercato italiano 4.169 macchine per costruzioni, con una riduzione del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo comunica Unacea, specificando che tra gennaio e marzo di quest’anno sono state vendute 4.002 macchine movimento terra, pari a 23% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, e 167 macchine stradali, il 16% in più rispetto al primo trimestre 2023. Secondo l’ultimo rapporto Unacea-Cer alla fine di quest’anno si registrerà un...

