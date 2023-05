Il bilancio non blocca aliquote e tariffe di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Ultimi 15 giorni per le delibere sulle entrate anche quando il preventivo è già approvato









Tutti gli enti locali, anche quelli che hanno già approvato il bilancio, possono modificare aliquote e tariffe, comprese quelle per la Tari, fino al 31 maggio. La proroga della scadenza per l’approvazione del preventivo alla fine di maggio ha, infatti, variato il calendario della programmazione per tutti gli enti.

Uno degli aspetti più delicati della di predisposizione dei preventivi riguarda aliquote e delle tariffe.

L’articolo 27, comma 8, della legge 448/2001 ha previsto che il termine per le delibere...