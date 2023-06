Il caso fortuito assolve il Comune dal risarcimento del danno al contribuente di Federico Gavioli

I fatti accaduti riguardano i danni subiti da una signora per un comportamento ritenuto imprudente durante un ballo in pedana









Il caso fortuito, costituito dal comportamento della vittima o da incontrollabili eventi naturali, fa venir meno la responsabilità del custode che, nel caso in esame, è il Comune: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15704/2023, ha fornito una interessante lettura della responsabilità dell'ente locale, in relazione ai fatti accaduti e ai danni subiti da una signora, per un comportamento ritenuto imprudente durante un ballo in pedana.

Una donna ha impugnato, in Cassazione, la sentenza della Corte...