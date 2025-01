Il Cipess assegna 4,4 miliardi di fondi Fsc 2021-27 alla Puglia e 2,3 miliardi a Sardegna

«Con l’Accordo per la Coesione firmato tra la Regione Puglia e il Governo, finanziato dal Cipess con circa 5,8 miliardi di euro, si completa oggi l’assegnazione delle risorse nazionali alle regioni, in attuazione della riforma delle politiche di coesione per il periodo 2021-2027». Lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del Cipess Alessandro Morelli, al termine della seduta del 30 gennaio in cui, tra le altre cose, è stato deliberato lo stanziamento alla Regione...

