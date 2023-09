Il Comune di Palma Campania appalta il nuovo stadio con tre bandi per 13,3 milioni di Alessandro Lerbini

La riqualificazione dell'impianto prevede anche la realizzazione di una galleria commerciale, di un ristorante e di zone pedonali









Il Comune di Palma Campania (Napoli) manda in gara il nuovo stadio "all'inglese" per un valore complessivo di 13,3 milioni. Al via tre distinti bandi per l'affidamento del corpo A (valore 4,097 milioni), B (4,297 milioni) e C (4,943 milioni) del comunale di via delle Querce.

La riqualificazione dell'impianto, che sarà senza barriere e recizioni, prevede anche la realizzazione di una galleria commerciale, di un ristorante e di zone pedonali.



I tre avvisi scadono tutti il 9 settembre mentre le buste...