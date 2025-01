Il Comune di Roma concede l’area per il Technopole a Pietralata

È stato firmato ieri l’accordo con cui Roma Capitale ha concesso il diritto di superficie sull’area di Pietralata (zona est della città), circa 7.500 mq, per la nuova sede di Rome Technopole. Si tratta di un passo fondamentale per consolidare il polo come eccellenza della città: è il primo atto per la creazione di una sua sede fisica, anche se ci sono già ricercatori del Rome Technopole che stanno lavorando a progetti innovativi, utilizzando le strutture messe a disposizione dai partner.

