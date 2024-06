Il danno da ritardo della Pa va provato

Se la Pubblica amministrazione ritarda il rilascio di un’autorizzazione, scatta il diritto al risarcimento del danno per “fatto illecito” (articolo 2043 del Codice civile). Ciò in presenza di un solido regime di prova allestito dal danneggiato in ordine a: il dolo o la colpa della Pa, l’ingiustizia del danno subito e il nesso di causalità tra comportamento e danno. Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3375/2024. Questo, però nel caso di specie non è avvenuto. Infatti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi