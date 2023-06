Il delegato del sindaco non ha diritto all'avvicinamento lavorativo di Pietro Alessio Palumbo

Questo status non è equiparabile alla qualità di amministratore locale









L'ordinamento degli enti locali prevede che gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato elettorale. La loro richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Ma tutto ciò - secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 5450/2023) - non costituisce diritti soggettivi assoluti e inviolabili...