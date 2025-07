Il dipendente ha diritto a copia di tutti i documenti del suo fascicolo personale

Il Tar Lazio (sentenza n. 9513/2025) ha chiarito che il dipendente pubblico ha diritto di accedere massivamente a tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, indipendentemente dall’espressa indicazione del suo specifico interesse e dall’elencazione dettagliata dei documenti stessi. E neppure è necessario motivare la richiesta, come di norma è previsto per l’accesso agli atti della Pa, perché con riguardo al fascicolo personale, la possibilità per il dipendente di visionare e fotocopiare...

