Il governo impugna il terzo mandato - Lega irritata, Salvini assente in Cdm

Detto, fatto. Come ormai chiaro da qualche giorno e come annunciato dalla stessa Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine/inizio anno, nel Consiglio dei ministri di ieri sera il governo ha impugnato davanti alla Consulta la legge regionale della Campania che permetterebbe di fatto il terzo mandato per il governatore dem Vincenzo De Luca. Una decisione presa di fatto contro la Lega, visto il pressing dei governatori del Nord, il veneto Luca Zaia e il friulano Massimiliano Fedriga in testa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi