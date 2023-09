Il Mef: anche il welfare aziendale nel tetto al fondo decentrato di Gianluca Bertagna

Le risorse che un ente intende destinare ad incremento del fondo delle risorse decentrate per finanziare il welfare sono soggette al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Ogni stanziamento di somme ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, sono quindi da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 alla retribuzione accessoria.

È questa la conclusione della Ragioneria Generale dello Stato, contenuta nella Nota 228052 del 18/09/2023, in risposta ad alcuni quesiti specifici di un comune in merito alle possibilità di finanziamento dell’istituto del welfare integrativo.

Fino all’arrivo dell’ultimo CCNL del 16 novembre scorso, solo gli enti che avessero già in passato stanziato somme per tale istituto avrebbero potuto continuarne il finanziamento. Il recente CCNL, però, dà un’altra possibilità, aperta a tutte le amministrazioni: finanziare il welfare con le risorse del fondo delle risorse decentrate. In questo caso si tratta di “scegliere” in contrattazione integrativa per quali finalità utilizzare le somme del fondo costituito dall’amministrazione. Ad esempio, un ente potrebbe decidere di riconoscere meno indennità o meno performance per destinare invece somme al welfare. Ma si tratta del gioco della coperta: tira da una parte o dall’altra, non si può avere tutto.

A questo punto, però scatta un’idea: un ente potrebbe stanziare nel fondo somme “in più”, destinandole specificamente al welfare? Si potrebbe ad esempio utilizzare l’art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022, che prevede aumenti per scelte discrezionali correlati anche a politiche retributive? E se la risposta fosse positiva, tali somme sarebbero in deroga al limite del 2016 del trattamento accessorio?

Una risposta era giunta dalla Corte dei conti della Liguria con la Deliberazione n. 61/2023, nella quale si era affermato che “le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”.

A ben vedere, però, la Corte si era limitata a evidenziare che il welfare non è trattamento accessorio, senza entrare nel merito della possibilità di incrementare il fondo.

A questo ulteriore profilo pensa la Ragioneria Generale dello Stato che, nel parere in esame, esclude che gli incrementi discrezionali del fondo di cui all’art. 79 comma 2 lettera c) siano in deroga al tetto del 2016.

E questo per due ordini di motivi. Il primo perché la formulazione adottata dal CCNL 2019-21, sotto il profilo finanziario, nulla innova -con riferimento alla assoggettabilità al limite della retribuzione accessoria 2016 - rispetto a quanto già previsto dall’articolo 67, comma 5, lettera b) del CCNL 2016-18 stipulato il 22 maggio 2018 e, in precedenza, dall’articolo 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999.

In secondo luogo, viene poi evidenziato che, se si acconsentisse all’indicazione proposta, si verrebbero ad eludere proprio i limiti finanziari per la concessione di benefici con carattere di welfare puntualmente richiamati nella sopra citata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria. Infatti, in tal modo, si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.