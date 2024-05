Il Mezzogiorno boccia uffici pubblici, autonomia differenziata e Pnrr

Il 61% degli italiani che vivono in una regione del Mezzogiorno giudica «insufficiente» il livello dei servizi pubblici sul proprio territorio. Il 70% di loro pensa con disincanto che «le risorse del Pnrr non saranno spese in modo efficace»; e l’81% teme che l’autonomia differenziata sarà «negativa» per la qualità dei servizi.

I numeri che costellano la nuova indagine Demopolis sul «Sud e l’Italia alla vigilia delle elezioni europee», promossa e presentata ieri dalla Fondazione con il Sud, fotografano...