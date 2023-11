Il no paesaggistico richiede una «ampia e circostanziata motivazione» di Massimo Frontera

ll Tar Campania (Salerno) accoglie il ricorso di un residente che si era vista negata dalla Soprintendenza l’autorizzazione a installare una canna fumaria in un centro storico

E’ illegittima la valutazione paesaggistica negativa della Soprintendenza nel caso sia stata condotta in modo complessivo sul e non invece in modo rigoroso e puntuale in modo da evidenziare il concreto impatto lesivo dell’opera rispetto allo scenario paesaggistico circostante. Questa, in sintesi, la motivazione con cui il Tar Campania (Salerno) ha accolto il ricorso di un residente che si era vista negata l’autorizzazione paesaggistica all’installazione di una canna fumaria per smaltire i fumi di...