Il Piano casa di Milano parte con le prime aree (ma resta il nodo risorse)

Milano tenta di dare le prime risposte al disagio abitativo con le prime linee guida del Piano casa, che porta la firma del nuovo assessore alla Casa Guido Bardelli. Il documento approvato ieri in Giunta indica un progetto spalmato in 10 anni, con 10mila alloggi da realizzare a costi accessibili per chi abita a Milano e nell’hinterland.

Nella prima fase verranno messi a disposizione 300mila metri quadrati di aree comunali. Si partirà con le prime quattro aree, per le quali l’amministrazione raccoglierà...