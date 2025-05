Il richiamo di Mattarella: collaborare su sanità e Pnrr

Una tappa a Venezia, al Festival delle Regioni e delle Province autonome, che cade in un momento caldo nella dialettica tra Roma e Governatori. Anche per questa ragione, il discorso di Mattarella ha avuto un particolare significato perché è stato tutto declinato sulla «leale collaborazione» tra istituzioni soprattutto sui dossier più delicati, come la sanità e Pnrr dove si è sentito il richiamo a una costante «attenzione e impegno». E pure il fronte europeo è entrato nei ragionamenti del capo dello...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi