Il superbonus 2023 non fruito è divisibile in dieci rate

La domanda del lettore: Per un intervento di riqualificazione energetica da superbonus, nel 2023 ho sostenuto spese che non ho potuto indicare nel 730/2024, per ragioni dovute alla complessità dei conteggi e della documentazione. Pensavo, quindi, di presentare, appena possibile, un modello Redditi Pf integrativo per indicare anche tali spese. Nel frattempo, la legge 207/2024, di Bilancio per il 2025, ha introdotto (all’articolo 1, comma 56) la possibilità di detrarre in dieci anni, anziché in quattro...

