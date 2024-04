Il superbonus in dieci anni quadruplica i beneficiari nel 730

L’allungamento della detrazione di superbonus da quattro a dieci anni prende forma. Sono, infatti, molti gli emendamenti alla legge di conversione del Dl 39/2024, in discussione in commissione Finanze al Senato, che vanno in questa direzione. E sono emendamenti che arrivano sia dalla maggioranza (nello specifico da Forza Italia e Lega) che dalle opposizioni (Pd, Iv, M5s e Avs): potrebbero essere un’offerta di disponibilità al ministero dell’Economia, nella speranza di ottenere qualche apertura sul...

