Il supersismabonus «assorbe» i lavori di ristrutturazione

La domanda del lettore: Un immobile - di proprietà di una persona fisica - è composto da due unità abitative e una pertinenza. È in corso un intervento di demolizione e ricostruzione. Il contribuente ha utilizzato la detrazione supersismabonus per tutti gli interventi strutturali sismici connessi alla ricostruzione dell’edificio, superando il tetto di spesa massima consentita (96mila euro per tre unità). Sono già stati presentati i modelli B1 e B2, relativi al collaudo/fine lavori della parte strutturale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi