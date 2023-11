Il vincolo cimiteriale non ammette deroghe neanche alle pertinenze di M.Fr.

Link utili Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza del 30 ottobre 2023, n. 9302 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ribadisce l’inedificabilità assoluta entro il limite fissato dal testo unico delle leggi sanitarie

Il comune di Firenze ha sospeso la Scia relativa alla realizzazione di una piscina in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale. Nonostante il progetto abbia ottenuto dal Comune l’autorizzazione paesaggistica (dopo l’ok della Commissione del paesaggio e della Soprintendenza) lo stesso Comune ha decretato lo stop a causa del vincolo cimiteriale fissato dal regio decreto 1265 sulle leggi sanitarie. Da qui il ricorso dell’interessato, respinto dal Tar Toscana. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia del 30 ottobre scorso n.9302/2023, ha confermato la sentenza, respingendo l’appello.

I giudici della Settima Sezione di Palazzo Spada hanno ricordato che il vincolo cimiteriale indicato dall’articolo 338 del regio decreto 1265 è di tipo assoluto e non ammette deroghe neanche per le opere pertinenziali. «La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 m. prevista dall’art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n° 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici che di opere, anche pertinenziali incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura dei defunti».

Più precisamente, il vincolo imposto dal citato articolo del regio decreto (ma anche dall’articolo 57 del Dpr 285/1990) «determina una situazione di inedificabilità ex lege che non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici e, anzi, si impone ad essi operando come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili». Peraltro, nel caso specifico, il progetto stoppato dal comune ricadeva anche nella più ristretta fascia di 50 metri dalla cinta muraria del cimitero entro la quale non sono ammessi neanche gli interventi di interesse pubblico per i quali è ammessa una deroga, a determinate condizioni, al vincolo entro i 200 metri.