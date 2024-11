Coesione, illegittimo il definanziamento dell’accordo senza aver sentito la Regione

Le Regioni destinatarie delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) non possono essere collocate in una posizione che ne sacrifichi eccessivamente l’autonomia e la capacità di programmazione ed esecuzione degli interventi. Lo ha stabilito la Consulta (sentenza n. 175/2024) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 124 del 2023 (“decreto Sud”), in base al quale il «mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi