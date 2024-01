Immobili abusivi, altri lavori vietati in attesa del condono

Durante l’iter del condono nei manufatti abusivi non possono essere eseguite altre opere. E l’istanza va esaminata solo se non ci sono stati altri interventi. È una delle motivazioni che emergono da una sentenza, la n. 288/2024 del Tar di Roma che ha respinto un ricorso presentato da una persona contro il Comune di Gallicano nel Lazio. La vicenda è iniziata quando il proprietario ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere abusive, un immobile «a destinazione residenziale...

