Immobili, con il Salva casa agevolato il cambio d’uso

Destinazioni urbanistiche più elastiche grazie alla legge 105/2024 di conversione del decreto Salva casa (Dl 69/2024), con maggiore libertà per le iniziative economiche. Residenze, locali commerciali ed edifici produttivi potranno mutare agevolmente destinazione. Appena dieci anni or sono fece scalpore l’abusivo cambio di destinazione di un ex laboratorio a Milano, divenuto un’ampia residenza (con piscina salata e poligono di tiro): oggi, con l’articolo 23 ter del Dpr 380/2021, l’operazione sarebbe...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi