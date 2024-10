Immobiliare, Cassa depositi e prestiti riapre il dossier: un partner per rigenerare l’ex caserma Guido Reni

Al CdA di CdP Real Asset Sgr, previsto per questa mattina, probabilmente se ne parlerà. Ma non si arriverà a una delibera che riscriva le regole per la riqualificazione della ex caserma Guido Reni a Roma. L’orientamento, però, resta quello di andare a un nuovo bando per la vendita dell’area che prevederebbe però non la cessione dell’area, ma la ricerca di un partner. Dunque, CdP rimarrebbe, ma con una quota di minoranza (per un valore attorno al 15 per cento). Il bando per il reperimento dei soggetti...

