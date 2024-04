Impatto sui conti pubblici senza precedenti dal Superbonus: il «bazooka» trasformatosi in tsunami finanziario Per l’Ufficio parlamentare di bilancio la spesa è arrivata a 170 miliardi e sarà una pesante eredità per i conti pubblici. Tutti gli errori del fenomeno 110% e una raccomandazione: in futuro bonus selettivi e non automatici