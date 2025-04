Impianti 5G, l’esistenza di un vincolo paesaggistico non ne impedisce l’installazione

In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico le amministrazioni preposte devono orientarsi non verso il divieto ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre al massimo l’impatto sullo scenario tutelato. Lo ha stabilito la sezione di Brescia del Tar Lombardia con l’ordinanza n. 111/2025.

Il ricorso

Un operatore di telefonia mobile ha proposto ricorso contro la Soprintendenza...