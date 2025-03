Impianti di depurazione, alt dell’Anac agli affidamenti diretti

No all’affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione. L’alt arriva dall’Autorità Anticorruzione che. con un atto a firma del presidente Giuseppe Busìa, ha bocciato, dichiarandolo illegittimo, l’appalto assegnato dal Comune di Acerra (Napoli) alla società Acquedotti Scpa. Rispondendo a un esposto l’Anac ha valutato la scelta di affidare in via diretta l’estensione del servizio alla società che lo aveva già in concessione come una «palese violazione della...

