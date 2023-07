Impianto sportivo, legittimo il contributo comunale al concessionario per la gestione di Corrado Mancini

Link utili Corte dei Conti, sentenza n. 268/2023 Corte dei Conti

Non viene eliminato il rischio di impresa, a patto che sia funzionale ad «assicurare il regolare funzionamento delle strutture», dice la Corte dei Conti d'appello









Nella fattispecie di concessione di servizi per la gestione di impianti sportivi, la finalità pubblica perseguita, di consentire un adeguata fruizione dei servizi da parte dell'utenza, è compatibile con la previsione di un contributo in conto gestione, sul presupposto che le tariffe imposte dal Comune, da praticare all'utenza, non possano coprire interamente i costi di gestione, ancora di più se il concessionario dovrà assumersi anche l'onere della manutenzione ordinaria degli impianti e altri obblighi...