Impresa Pizzarotti, nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di E. l. & E.

Il presidente Paolo Pizzarotti annuncerà quanto prima il nuovo amministratore delegato









L'assemblea dei soci dell'Impresa Pizzarotti ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che sono: Paolo Pizzarotti presidente, Michele Pizzarotti vice presidente, Enrica Pizzarotti consigliere, Giandomenico Magliano vice presidente non esecutivo ecConsigliere indipendente, e Paola Petrone consigliere indipendente. Dal 1° dicembre si unirà Claudio Colzani, in qualità di consigliere indipendente.



Il costituito CdA dell'Impresa Pizzarotti & C. spa ha deliberato di conferire le ...