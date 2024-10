Imprese, le compagnie si attrezzano per coprire 15 miliardi di danni da catastrofi

Il valore complessivo del rischio che il comparto assicurativo si deve assumere per coprire le imprese contro i danni catastrofali è stato calcolato in 15 miliardi. È una prima stima - non raffinata anche perché non è ancora stato resto disponibile il testo definitivo del decreto attuativo della norma sulle assicurazioni delle imprese - elaborata dall’Ania e che costituisce la base per definire quale dovrà essere l’impegno delle assicurazioni e quello della Sace, chiamata a fornire la riassicurazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi