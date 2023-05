Imprese, pagamenti più veloci e svincolo progressivo delle garanzie negli appalti Pnrr di Mauro Salerno

Tra le novità introdotte al Dl 13/2023 al Senato anche chiarimenti sulla possibilità di accedere al fondo contro il caro materiali nel 2023 per le Pa che avevano fatto richiesta nel 2022









Svincolo progressivo delle garanzie per dare una spinta alla partecipazione asfittica alle gare, pagamenti più rapidi, chiarimenti sull'accesso al fondo contro il caro-materiali anche nel 2023. Si è arricchito di importanti novità per le imprese il decreto legge sulla governance del Pnrr (il Dl 13/2023 conosciuto anche come Dl Pnrr-3) che dopo l'ok del Senato è atteso al passaggio finale alla Camera.

Svincolo progressivo delle garanzie

La novità forse di maggiore effetto per i costruttori impegnati...