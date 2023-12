In 36mila cantieri del 110% monta il rischio di contenziosi

Un quarto dei cantieri ancora da chiudere. Lavori per circa 13 miliardi ammessi al superbonus, ma in attesa di essere realizzati. E oltre 36mila condomini che hanno avviato le opere nel 2023, e che quindi difficilmente riusciranno a dichiarare la “fine lavori” già quest’anno. Mentre parte l’ultimo mese nel quale la maxi-agevolazione per l’efficientamento energetico sarà premiata con sconti al 110% e al 90%, sul prossimo futuro di migliaia di condomini in tutta Italia si addensano nubi nerissime....

