In Veneto servizio energia da 751 milioni per le aziende sanitarie

Maxibandi per i servizi di energia e di riqualificazione energetica al via in Veneto e Alto Adige. Azienda Zero ha pubblicato una gara, divisa in 6 lotti, per l’affidamento della gestione dei vettori energetici delle Aziende sanitarie della Regione Veneto per un valore complessivo di 751.746.353 euro. La Asl interessate sono: Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Azienda Ospedaliera...

