Inarcassa: architetti e ingegneri in pensione a 65,9 anni di V.Uv.

Architetti e ingegneri sono andati in pensione l’anno scorso in media a 65,9 anni di età con una anzianità di 37 anni. E con un assegno medio annuo pari a 24.282 euro. Che però rappresentano, appunto, la media tra i 30.303 euro degli ingegneri e i 19. 617 euro annui degli architetti. Sono questi i dati aggiornati comunicati da Inarcassa nel report statistico sugli iscritti (Inarcassa in cifre), per la parte relativa alle pensioni di vecchiaia (anticipate e ordinarie) che rappresentano ormai la tipologia più frequente di assegno pagato da Inarcassa. Queste sono infatti 18.853, contro poco meno di duemila pensioni di anzianità (accessibili un tempo anche con 58 anni di età ma ormai in esaurimento perché cancellate dalla riforma).

In tutto Inarcassa paga oltre 43mila pensioni (compreso quelle in cumulo, ai superstiti, ecc.) con un onere complessivo che l’anno scorso ha superato per la prima volta gli 800mila euro (+3,79 rispetto al 2021). In crescita però anche il gettito contributivo salito a 1,464 miliardi (+19,8% in un anno).

Gli iscritti nel 2022 sono saliti a 175.627, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Di questi il 28,8% sono donne. Nonostante l’aumento delle cancellazioni (+20%) e una flessione delle nuove iscrizioni (-7,2%) in valori assoluti il saldo è positivo per 1.670 iscritti.