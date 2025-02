Inchiesta Beic, Boeri e Zucchi dal gip: «ha vinto il miglior progetto»

Stefano Boeri e Cino Zucchi, sentiti dal gip nell’inchiesta milanese relativa al concorso sulla progettazione della Beic di Milano, si difendono dalle accuse dei pm che li indagano per turbativa d’asta e che chiedono per loro la custodia cautelare ai domiciliari per rischio di reiterazione del reato (il rischio di inquinamento prove è stato già escluso dal giudice). I due architetti hanno sottolineato di aver fatto vincere «il progetto migliore», quello che «meritava» di più, dopo aver valutato i...

