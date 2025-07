Incico acquisisce Italiana Sistemi e punta sull’ingegneria dei trasporti

Incico, gruppo ferrarese attivo nei settori dell’ingegneria civile e dell’impiantistica, acquisisce Italiana Sistemi, con sede a Napoli specializzata in infrastrutture e impiantistica nel comparto ferroviario e stradale. Lo ha reso noto la società in un comunicato, specificando che Translink Italy ha agito come advisor finanziario. L’acquisizione rientra nella strategia di medio-lungo periodo del Gruppo Incico per rafforzare le competenze nei comparti infrastrutturali. A seguito di questa operazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi