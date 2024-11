Infermieri, nel contratto aumenti da 172,7 euro

Valgono 172,7 euro al mese gli aumenti offerti dal contratto 2022/24 per gli infermieri ora in discussione fra l’Aran e i sindacati. A chiarire le cifre è la stessa agenzia negoziale della Pa, per mettere un punto fermo intorno alle discussioni nate dopo l’arrivo sul tavolo dell’ultima bozza, anticipata sul Sole 24 Ore del 19 novembre.

I 172,7 euro a regime, che sulle 13 mensilità valgono in tutto 2.245,10 euro, nascono dalla somma di tre voci: i 135 euro che sono stati al centro del dibattito in ...